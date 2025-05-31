Дженнифер Лопес на глазах у всех страстно поцеловала случайного танцора

Или неслучайного? Поклонники гадают, что происходит с певицей и чем она удивит в следующий раз.

Американская певица Дженнифер Лопес, похоже, закончила плакать и сожалеть о неудавшемся браке с Беном Аффлеком. Теперь она танцует как в последний раз и целует первого приглянувшегося парня! На этот раз им оказался танцор, а произошло все прямо на сцене под крики разгоряченных фанатов.

Артистка грустила целый год. Как она сама рассказала в интервью журналу People перед церемонией награждения AMA Awards, пришло время начать новую жизнь. Лопес выступила в качестве ведущей церемонии вручения премии American Music Awards в Лас-Вегасе 26 мая. В этом году она отправится в турне. И конечно, не забудет провести время с семьей. Близнецам Лопес Эмме и Максу уже 17 лет, и они часто бывают на ее концертах.

«Кажется, это идеальное лето, чтобы отпраздновать свободу и счастье», — заявила Джей Ло.

И отправилась на сцену, так как выступала на открытии церемонии. Факт, что 55-летняя Лопес танцует бодрее любой студентки, известен давно. Даже к умопомрачительно сексуальным нарядам знаменитости публика привыкла. Разве что внезапный страстный поцелуй с танцором на этот раз действительно заставил зрителей разинуть рты. Похоже, про свободу и счастье звезда не шутила.

В прошлом году Допес развелась с Аффлеком, отменила мировой тур, в прокате провалился фильм о романе с теперь уже бывшим мужем, который Джен сняла на собственные деньги. Что ж, теперь поклонники желают ей, обновленной и готовой к новым победам, только попутного ветра! Очевидна, эта женщина не пропадет.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Дженнифер Лопес осудили в сети после смерти ее стилиста.