Умерла звезда сериала «Чертова служба в госпитале Мэш» Лоретта Суит

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Ушла из жизни американская актриса Лоретта Суит

Актриса Лоретта Суит умерла в возрасте 87 лет

Фото: www.globallookpress.com/r82

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса не только блистала в театре и кино, она также прославилась как борец за права животных.

В возрасте 87 лет ушла из жизни американская актриса Лоретта Суит. Об этом сообщается в материале CBS News со ссылкой на представителя артистки. Согласно отчету полиции, она умерла по естественным причинам в собственном доме в Нью-Йорке.

За свою жизнь Суит прославилась не только как артистка кино и театра, но и как активистка. В 2016-м она основала некоммерческую организацию SwitHeart Animal Alliance, призванную бороться с жестоким обращением с животными, в которую направляла часть доходов от своей творческой деятельности.

Лоретта Суит активно известна широкому зрителю по роли Элис в картине «Гонки с дьяволом» и репортера Полли Рид в «S.O.B». Но наибольшую популярность ей принесла многолетняя роль старшей медсестры Маргарет «Горячие губки» Хулихан в сериале «Чертова служба в госпитале Мэш». Партнером по площадке и главным антагонистом ее персонажа был другой знаменитый голливудский актер Алан Алда.

Сериал транслировался на канале CBS в течение 11 сезонов с 1972 по 1983 годы. Шоу стало адаптацией оскароносного фильма Роберта Олтмена 1970 года, прославившегося свободным юмором, острой сатирой на военное кино, избытком крови в операционной и наготой медсестер. Телесериал был смягчен для телевидения, но сохранил антисистемный дух оригинальной картины.

Суит за свою работу получила две премии «Эмми» и была номинирована еще восемьраз. Она также четырежды была номинирована на премию «Золотой глобус». В одном из интервью артистка признавалась, что даже спустя много лет после закрытия проекта получала письма от женщин со всего мира, которые решили стать медсестрами из-за Хулихан.

Ранее, писал 5-tv.ru, умер писатель-фантаст Юрий Никитин. Его тело заморозят для воскрешения в будущем.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
Холостяки задумаются о браке: любовный гороскоп на июнь 2025

Последние новости

3:48
«Внутренний ребенок»: Никита Ефремов в день рождения рассказал о личных изменениях
3:25
США планируют расширить торговые санкции в отношении технологического сектора Китая
3:02
«Во Франции я не был»: Илон Маск объяснил происхождение синяка под глазом
2:52
Умерла звезда сериала «Чертова служба в госпитале Мэш» Лоретта Суит
2:32
Дженнифер Лопес на глазах у всех страстно поцеловала случайного танцора
2:10
Певица Тейлор Свифт выкупила права на первые шесть своих альбомов

Сейчас читают

В Курской области семь человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ
Тяжесть славы: психолог прокомментировал эпатажное поведение Глюкозы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025