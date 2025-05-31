Умерла звезда сериала «Чертова служба в госпитале Мэш» Лоретта Суит

Актриса не только блистала в театре и кино, она также прославилась как борец за права животных.

В возрасте 87 лет ушла из жизни американская актриса Лоретта Суит. Об этом сообщается в материале CBS News со ссылкой на представителя артистки. Согласно отчету полиции, она умерла по естественным причинам в собственном доме в Нью-Йорке.

За свою жизнь Суит прославилась не только как артистка кино и театра, но и как активистка. В 2016-м она основала некоммерческую организацию SwitHeart Animal Alliance, призванную бороться с жестоким обращением с животными, в которую направляла часть доходов от своей творческой деятельности.

Лоретта Суит активно известна широкому зрителю по роли Элис в картине «Гонки с дьяволом» и репортера Полли Рид в «S.O.B». Но наибольшую популярность ей принесла многолетняя роль старшей медсестры Маргарет «Горячие губки» Хулихан в сериале «Чертова служба в госпитале Мэш». Партнером по площадке и главным антагонистом ее персонажа был другой знаменитый голливудский актер Алан Алда.

Сериал транслировался на канале CBS в течение 11 сезонов с 1972 по 1983 годы. Шоу стало адаптацией оскароносного фильма Роберта Олтмена 1970 года, прославившегося свободным юмором, острой сатирой на военное кино, избытком крови в операционной и наготой медсестер. Телесериал был смягчен для телевидения, но сохранил антисистемный дух оригинальной картины.

Суит за свою работу получила две премии «Эмми» и была номинирована еще восемьраз. Она также четырежды была номинирована на премию «Золотой глобус». В одном из интервью артистка признавалась, что даже спустя много лет после закрытия проекта получала письма от женщин со всего мира, которые решили стать медсестрами из-за Хулихан.

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