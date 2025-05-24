Умер писатель-фантаст Юрий Никитин: его тело заморозят для воскрешения в будущем

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Он просил о криоконсервации незадолго до смерти.

Умер писатель-фантаст Юрий Никитин: его тело заморозят для воскрешения в будущем

Фото: Юрий Машков/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В возрасте 85 лет скончался основатель жанра славянского фэнтези, писатель-фантаст Юрий Никитин. Об этом сообщили на официальном сайте издательского дома «Эксмо».

«С грустью сообщаем о том, что сегодня, 23 мая, ушел из жизни замечательный писатель, один из самых знаменитых российских фантастов», — сказано в сообщении.

Вдова писателя Лилия Никитина рассказала, что он завещал подвергнуть свое тело криоконсервации. Оно будет заморожено для возможного воскрешения писателя в будущем.

«Согласно последней воле Юрия Александровича, его тело будет подвергнуто криоконсервации. С целью вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития», — написала она на странице писателя в социальной сети «Вконтакте».

Никитин написал более 40 книг, часть из них — под псевдонимом Гай Юлий Орловский. Он внес большой вклад в развитие жанра славянского фэнтези с помощью таких циклов, как «Трое из леса» и «Гиперборея». В центре его сюжетов — славянское неоязычество, геополитика, антиамериканизм и глобализм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер создатель «Ночного дозора» Билли Уильямс.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.71
-0.03 90.52
0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:28
«Лучший день за последний год»: военные ВС РФ поделились эмоциями после обмена
17:11
У челябинца обнаружили «гнездо» паразитов в простате
16:55
Хоккеист Александр Овечкин вернулся в Россию
16:37
ВС РФ нанесли ракетный удар по судну с военным грузом, шедшему в порт Одессы
16:35
Умер писатель-фантаст Юрий Никитин: его тело заморозят для воскрешения в будущем
16:17
«Миссис Россия-2000» назвала русских женщин самыми красивыми в мире

Сейчас читают

Россия вернула из украинского плена еще 307 военных
В жилом доме в Донецке произошел взрыв бытового газа
Новый хит выпускных и последних звонков: SHAMAN выпустил песню «Первая любовь»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025