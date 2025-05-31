«Какая ты красавица»: Боня раскрыла секрет здоровья и красоты своей 18-летней кошки

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 31 0

Телеведущая Виктория Боня советует хвалить питомцев для поддержания их здоровья

Фото, видео: Instagram*/victoriabonya; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая уверена, что регулярные комплименты помогают ее питомцу оставаться бодрой на протяжении многих лет.

Телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась с подписчиками необычным советом для всех владельцев домашних животных. Звезда рекомендует хозяевам хвалить своих питомцев. По ее мнению, регулярные теплые слова и комплименты помогают четвероногим друзьям сохранять не только хорошее настроение, но и крепкое здоровье. Именно такая забота, по словам Бони, способствует тому, что ее кошка остается красивой и бодрой даже в солидном возрасте — в августе ей исполнится уже 18 лет.

Виктория рассказала, что ежедневно уделяет внимание Мурочке, ласково разговаривая с ней и заботясь о ней. Однажды, когда ведущая была в отъезде, за кошкой присматривала няня, которая прислала видео, где называла питомца «обезьянкой». Боня сразу же объяснила, что такие слова неуместны, и подчеркнула, насколько важны добрые слова и забота для ее любимой кошки.

«То есть вот каждый божий день я говорю: «Мурочка, какая ты красавица», — рассказала Виктория.

По мнению телеведущей, именно любовь и внимание к питомцу помогают ему оставаться молодым и здоровым, а добрые слова создают особую атмосферу, которая положительно влияет на эмоциональное состояние животного. Такой подход, по ее мнению, стоит взять на заметку всем любителям домашних животных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня планирует родить еще двух детей.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
Холостяки задумаются о браке: любовный гороскоп на июнь 2025

Последние новости

4:59
Зепюр Брутян о странном способе расслабляться: «Ничего не могу поделать с собой»
4:34
«Какая ты красавица»: Боня раскрыла секрет здоровья и красоты своей 18-летней кошки
4:10
«Прогноз хороший»: Джо Байден заявил, что начал курс лечения онкологии
3:48
«Внутренний ребенок»: Никита Ефремов в день рождения рассказал о личных изменениях
3:25
США планируют расширить торговые санкции в отношении технологического сектора Китая
3:02
«Во Франции я не был»: Илон Маск объяснил происхождение синяка под глазом

Сейчас читают

В Курской области семь человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ
Тяжесть славы: психолог прокомментировал эпатажное поведение Глюкозы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025