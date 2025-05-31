«Какая ты красавица»: Боня раскрыла секрет здоровья и красоты своей 18-летней кошки

Телеведущая уверена, что регулярные комплименты помогают ее питомцу оставаться бодрой на протяжении многих лет.

Телеведущая и блогер Виктория Боня поделилась с подписчиками необычным советом для всех владельцев домашних животных. Звезда рекомендует хозяевам хвалить своих питомцев. По ее мнению, регулярные теплые слова и комплименты помогают четвероногим друзьям сохранять не только хорошее настроение, но и крепкое здоровье. Именно такая забота, по словам Бони, способствует тому, что ее кошка остается красивой и бодрой даже в солидном возрасте — в августе ей исполнится уже 18 лет.

Виктория рассказала, что ежедневно уделяет внимание Мурочке, ласково разговаривая с ней и заботясь о ней. Однажды, когда ведущая была в отъезде, за кошкой присматривала няня, которая прислала видео, где называла питомца «обезьянкой». Боня сразу же объяснила, что такие слова неуместны, и подчеркнула, насколько важны добрые слова и забота для ее любимой кошки.

«То есть вот каждый божий день я говорю: «Мурочка, какая ты красавица», — рассказала Виктория.

По мнению телеведущей, именно любовь и внимание к питомцу помогают ему оставаться молодым и здоровым, а добрые слова создают особую атмосферу, которая положительно влияет на эмоциональное состояние животного. Такой подход, по ее мнению, стоит взять на заметку всем любителям домашних животных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Боня планирует родить еще двух детей.

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