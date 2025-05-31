Эксклюзивные эксперименты и открытия: как создавался научно-популярный проект «Тело как гаджет»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 32 0

В 2025 году на конференции Startup Village впервые увидели свет инновационные медразработки

Фото, видео: НМГ ДОК; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Руководитель «НМГ ДОК» рассказала о его особенностях.

«Тело как гаджет» — научно-популярный проект, который заставляет задуматься о будущем человечества, технологиях и новых гранях реальности. Историю его создания рассказали глава «НМГ ДОК» Юлия Засько и генеральный директор информационного агентства «Телецентръ» Юлия Шамаль на встрече в рамках конференции Startup Village.

Они объяснили, почему популяризация научных тем в обществе — это важно, а также поделились открытиями, которые удалось сделать в ходе работы над проектом.

«Тело как гаджет» — цикл научно-популярных фильмов, в которых демонстрируются эксклюзивные научные эксперименты и открытия. Он состоит из частей «Разум», «Кровь», «Кожа» и «Зрение». Релиз проекта состоялся весной на платформе Wink.

В 2025 году на конференции Startup Village впервые увидели свет инновационные медицинские разработки столичных клиник и научных организаций. Мероприятие проводится уже 13 лет и ежегодно формирует новое поколение предпринимателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «НМГ ДОК» раскрывает секреты биохакинга.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:11
В Москве подвели итоги конкурса короткометражного кино о подвигах героев ВОВ
10:51
«С удовольствием»: Жасмин заявила о желании принять участие в «Интервидении»
10:30
Эксклюзивные эксперименты и открытия: как создавался научно-популярный проект «Тело как гаджет»
10:12
Число пострадавших в результате атаки ВСУ по Курской области возросло до 14
10:00
Расчет FPV-дронов уничтожил технику и «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:38
«Я был очень недоволен»: Шепелев рассказал про неприятное знакомство с Чеховой

Сейчас читают

В Курской области семь человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ
Выбросили из окна во время пожара: умерла 10-летняя падчерица блогера Нармин
Тяжесть славы: психолог прокомментировал эпатажное поведение Глюкозы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025