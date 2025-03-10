«НМГ ДОК» раскрывает секреты биохакинга

Как правильно использовать возможности своего тела на 100%? Ответ на этот вопрос дают авторы уникального проекта, подготовленного компанией «НМГ ДОК». «Тело как гаджет» — первый в России научно-популярный документальный цикл, который простым языком раскрывает секреты биохакинга, а также разрушает мифы о чудодейственных методах. Вместо этого создатели предлагают научно обоснованные знания. Как раскрыть свой потенциал и избежать ловушек инфоцыганства, выяснила корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Рынок биохакинга один из самых быстрорастущих в мире. В прошлом году превысил 20 миллиардов долларов. Программы переподготовки по этому направлению уже предлагают российские медицинские ВУЗы. Биохакинг направлен на улучшение качества жизни и замедление процесса старения.

Американец Брайэн Джонсон, чтобы оставаться молодым, переливает себе кровь 18-летнего сына. Павел Дуров — принимает ванны со льдом.

Вадим Зорин — биофизик из Москвы, в 63 года он стал кандидатом в мастера спорта по силовому гиревому девятиборью. За год у него больше тысячи тренировок.

«Мой конек — выносливость. Периодически я устраивал тренировки семь-десять часов в день по субботам и воскресеньям», — поделился Зорин.

А еще для омоложения он колет в лицо фибробласты. Их выращивает из клеток собственной кожи по специальной технологии в лабораторных условиях.

Каких результатов уже удалось достичь и как интенсивные тренировки меняют состав его крови, Вадим Зорин поделился в одном из фильмов документального цикла «НМГ ДОК» — «Тело как гаджет». Ведущие российские эксперты, научные сотрудники и доктора наук расскажут о практически безграничных резервах человеческого организма.

«Мы ставили перед собой задачу быть максимально полезными для зрителя и предложить практические понятные приемы и лайфхаки, как можно максимально распорядиться этим уникальным даром, который называется тело человека», — уточнила Юлия Шамаль, продюсер документального сериала «Тело как гаджет».

Ученые давно развеяли миф о том, что человек использует лишь 10% мозга. В процессе жизни он задействован полностью. Но вот далеко не все его возможности люди научились раскрывать. 12-летний Саша Свирин, например, за три минуты может решить 40 примеров на умножение.

На занятиях Саша умножает трехзначные числа в среднем за пять секунд. Но, может быть, он просто запоминает правильные ответы. Проведем независимую проверку: Саша против гаджета. Предлагаем умножить 996 на 852. На решение уходит две десятых секунды.

«Саша считал за счет правого полушария мозга, а левым полушариям мозга он рассказывал стихотворение. В принципе, такого эффекта может добиться любой ребенок и даже взрослый за счет занятий и тренировок», — пояснила Алла Данилова, педагог по ментальной арифметике, развитию памяти и скорочтению.

Тело человека — самый совершенный гаджет. А в случае его поломки, вернуть движение, зрение или слух сегодня уже могут нейроинтерфейсы с искусственным интеллектом.

«Есть наиболее успешный нейропротез, называется кохлеарный имплантат. В результате оснащенный таким искусственным интеллектом человек будет слышать даже лучше, чем в норме. Либо, скажем, он поедет в другую страну, в Китай, нажмет кнопочку, переключит, у него будет идти автоматический перевод с китайского», — рассказал нейрофизиолог профессор Михаил Лебедев, доктор биологических наук.

Как поставить современные технологии на службу собственному телу, и как, например, живут люди с чипом в мозге? Как настроение влияет на состав крови, можно ли повернуть время вспять и помолодеть и какие суперспособности человек обретет уже в ближайшее время? Ответы — в документальном проекте «Тело как гаджет». Первая серия выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink уже 12 марта.