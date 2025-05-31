«На Родину»: жена Овечкина рассказала о планах хоккеиста вернуться в Россию

Контракт с клубом «Вашингтон Кэпиталз» у спортсмена еще не окончен.

Хоккеист Александр Овечкин окончательно вернется в Россию через год. Об этом рассказала жена спортсмена Анастасия Шубская в интервью изданию aif.ru.

По словам супруги Овечкина, у них есть планы вернуться на Родину и остаться здесь на совсем. Однако ждать этого события фанатам прославленного хоккеиста придется еще минимум несколько месяцев.

«У Александра еще контракт на год. Поэтому следующий сезон мы отыграем и уже после полетим жить обратно в Москву, к себе на родину. Мы останемся в России, да», — сказала Шубская.

Сейчас спортсмен занимает пост капитана в клубе «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ. Поэтому вместе с семьей проживает в США.

В этом сезоне Александр Овечкин побил рекорд лиги по количеству заброшенных шайб. До этого достижение принадлежало канадскому спортсмену Уэйну Гретцки. Он забил 894 гола. Россиянин же стал лучшим снайпером НХЛ, загнав в ворота соперника 895-ю шайбу 6 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Овечкин поблагодарил НХЛ за вручение ему приза Марка Мессье.