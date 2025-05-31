«В 7.40 утра родился наш сын»: супруга Макарского поделилась радостным событием

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 17 0

Супруга Макарского поздравила своего сына Ивана с днем рождения

Супруга Антона Макарского сообщила в соцсетях о рождении сына

Фото: Instagram*/makarskie

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Актер поддержал жену в важный день.

Супруга актера Антона Макарского, Виктория, сообщила в личном блоге о рождении сына. В радостном событии есть одна важная деталь — оно произошло десять лет назад.

«В 7.40 утра родился наш сын Ванечка!» — написала Виктория.

Эта подпись сопровождала фото из больницы. Женщина рассказала, что на родах ее сопровождал муж. Он не просто стоял рядом, а принимал сына своими руками, а затем сам мыл и пеленал его.

По словам Виктории, она задолго до беременности знала, что у нее родится сын. Ей сказала об этом монахиня во время экскурсии по Иерусалиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жена Антона Макарского рассказала о семейных трудностях. Супруги вместе уже 25 лет. Все эти годы Виктории приходится мириться с назойливым вниманием поклонниц супруга. Женщина не унывает — она предпочитает восхищаться обаянием звездного мужа.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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