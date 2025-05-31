Гендиректор сети репродуктивных клиник обвиняется в торговле детьми

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 23 0

Новорожденных детей вывозили заграницу.

Гендиректор сети репродуктивных клиник обвиняется в продаже младенцев

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

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Одной из обвиняемых по делу о торговле новорожденными во Владивостоке оказалась гендиректор сети репродуктивных клиник. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Генеральный директор сети репродуктивных клиник, работавших в Приморье, Санкт-Петербурге и в ряде других городов России, проходит обвиняемой по делу о торговли детьми.

По данным следствия, во Владивостоке в период с 2018 по 2020 год в одной из частных клиник подделывали документы о бесплодии и под видом экстракорпорального оплодотворения подсаживали к суррогатным матерям биоматериал иностранцев, которых после рождения детей вписывали в графу отец. Затем малышей вывозили за границу.

Известно о 13 проданных младенцах, на которых было заработано более 53 миллионов рублей. Обвиняемым по данному делу грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге прошли обыски в медицинском вузе в связи с «покупкой» экзаменов. Около 30 студентов, подозреваемых в даче взятки были сняты прямо с лекций и допрошены представителями правоохранительных органов.

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