Гендиректор сети репродуктивных клиник обвиняется в торговле детьми

Одной из обвиняемых по делу о торговле новорожденными во Владивостоке оказалась гендиректор сети репродуктивных клиник. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Генеральный директор сети репродуктивных клиник, работавших в Приморье, Санкт-Петербурге и в ряде других городов России, проходит обвиняемой по делу о торговли детьми.

По данным следствия, во Владивостоке в период с 2018 по 2020 год в одной из частных клиник подделывали документы о бесплодии и под видом экстракорпорального оплодотворения подсаживали к суррогатным матерям биоматериал иностранцев, которых после рождения детей вписывали в графу отец. Затем малышей вывозили за границу.

Известно о 13 проданных младенцах, на которых было заработано более 53 миллионов рублей. Обвиняемым по данному делу грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге прошли обыски в медицинском вузе в связи с «покупкой» экзаменов. Около 30 студентов, подозреваемых в даче взятки были сняты прямо с лекций и допрошены представителями правоохранительных органов.