В Петербурге прошли обыски в медвузе в связи с «покупкой» экзаменов

Эфирная новость 24 0

Следственные действия проводятся со студентами Педиатрической академии Петербург

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Десятки студентов подозреваются в даче взяток.

Итак, начнем мы с большого скандала, который сегодня с новой силой разразился в Петербургском Педиатрическом университете. Оттуда прямо с лекций на допрос увезли около 30 студентов, которых подозревают в даче взяток преподавателям. Якобы они платили от 10 до 80 тысяч рублей за экзамен. Сумма зависела от сложности предмета, но в целом схема была выстроена идеально. Вскрылась она после задержания двух преподавателей и одного студента, который и собирал деньги с однокурсников.

Похоже, во время первой же беседы со следователями он рассказал про всех, кто «покупал» через него оценки.

«Бывший ученик вуза сдал учителей всех, кто брал взятки, и сам сознался, что брал взятки, то есть отдавал. Ну, раз не мне, то и не вам. Его отчислили», — рассказала одна из студенток.

Основная сложность этого дела в том, что почти все студенты — иностранцы. Во-первых, они сложно идут на контакт, во-вторых, общаться без консулов отказываются.

«У нас полное взаимодействие со всеми консульскими и дипломатическими службами, со службами, которые необходимо извещать о мероприятиях. Вчера буквально приезжали к нам коллеги из Кыргызстана», —рассказал Валентин Сидорин, проректор по информационно-аналитическому обеспечению Санкт-Петербургского Педиатрического университета Валентин Сидорин.

Учитывая сколько сейчас врачей из Средне-Азиатских стран едут работать обратно к нам в Россию, администрация ВУЗа тщательно проверит всех, кого заподозрили в покупке экзаменов. Ведь дипломы потом становятся для иностранцев пропуском к российскому гражданству.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.56
-0.99 93.17
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

3:16
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
2:58
Без боевого опыта: сотрудников ТЦК на Украине отправят на фронт
2:40
Как выявить речевые проблемы у ребенка — 10 советов логопеда-дефектолога
2:21
В Петербурге прошли обыски в медвузе в связи с «покупкой» экзаменов
2:01
Вынесен приговор агенту СБУ, пытавшемуся отравить российских летчиков
1:44
В Госдепе США пригрозили выходом из переговоров по Украине

Сейчас читают

Как выявить речевые проблемы у ребенка — 10 советов логопеда-дефектолога
Три человека пострадали при атаке беспилотников на Рыльск в Курской области
Выбирайте сердцем, но не теряйте голову: прогноз Таро на май 2025 года
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака