Бамбук с Кубани и коряги с Волги: из чего делают необычную мебель для дома

Бамбук с Кубани, коряги с Волги, береза, липа и дуб — из этих материалов создают мебель и элементы интерьера. Но у каждого материала свои особенности: бамбук сушат и обрабатывают антисептиком, коряги очищают и высушивают, а для мебели в русском стиле используют традиционные породы дерева.

Как создают такую мебель, какие материалы для нее подходят и в какие интерьеры впишутся готовые изделия? Ответы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Как кубанский бамбук превращают в интерьерные панели

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Краснодарский край — не самое очевидное место для бамбука, но именно здесь его культивируют, чтобы потом на местной фабрике превращать в декоративные панели.

«Он из земли сразу крупный вырастает. Он в ширь, как дерево, не растет. И со временем ему нужно 3-5 лет, чтобы набрать прочность свою, стать плотнее. Если бамбук молодой, то есть он вырос и его сразу скосили, он через полгода-год превращается просто в труху», – рассказывает директор компании по производству бамбуковых панелей Александр Солонкин.

Зрелые стебли срезают и отправляют на заготовку. Их сушат, обжигают, режут и придают нужный оттенок!

«Мы бамбук не красим, а мы его пропитываем в специаьной ванне. Она полностью заполнена антисептиком - бамбук туда погружается и обрабатывается от грибка, от жучков, от паучков», — продолжает Солонкин.

Далее в сборочном цехе заготовки собирают в готовые изделия. И дальше заказы уходят клиентам по всей стране.

Что можно считать экологичной мебелью

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Каркас эко-мебели делают из дерева, бамбука, ротанга или пробки. Для обивки используют лен, хлопок, шерсть и шелк. Еще один вариант — переработанные пластик и металл.

А вот с паллетами все не так однозначно. Они действительно дают вторую жизнь древесине, но неизвестное прошлое поддона и химическая обработка могут сделать такой материал нежелательным для дома.

Коряги с Волги: как природный материал становится мебелью

Совсем другое дело — мебель из коряг. В Казани живет умелец Михаил Волков-Сорокин, который собирает их на берегу Волги.

Работа с каждой находкой — почти ювелирная: мастер тщательно сушит, обжигает и вытапливает смолу. В дело идут не только коряги, но и ветки, кора и даже мох.

Береза, липа и дуб: из чего делают мебель в русском стиле

Дерево — самый распространенный материал в эко-мебели, и московская мастерская Максима Красного это подтверждает. Сам он пришел к делу через реставрацию: возвращал к жизни старинные предметы, а со временем решил создавать собственные. Все его работы выдержаны в русском стиле.

«Соответственные материалы — это те, которые традиционно использовались для изготовления этой мебели. Это береза, липа, дуб. Реже орех, красное дерево», — рассказал владелец мастерской.

Ручная работа — долгий процесс и может занимать несколько месяцев, но результат того стоит.

Где лучше использовать бамбук, коряги и натуральное дерево

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Бамбуковые панели подойдут для эко-интерьеров и минимализма, где важна натуральная фактура. Мебель из коряг станет необычным акцентом в загородном доме или интерьере с природными материалами. А изделия из березы, липы и дуба дополнят пространство в русском стиле.

Выбор зависит не только от внешнего вида, но и от особенностей самого материала, его обработки и назначения.