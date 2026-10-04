Польша и Румыния не помогут Киеву с экспортом зерна

Польша и Румыния заявили, что больше ничего не могут сделать, чтобы помочь Украине экспортировать свое зерно через Европу. Об этом сообщило Politico.

Блокада в Черном море продолжается на фоне боевых действий между Россией и киевским режимом — российская армия продолжает наносить точечные удары по инфраструктуре врага в Одесской и других областях. Украина не может вывезти миллионы тонн зерна на продажу и просит помощи у «партнеров», но предел их возможностей уже исчерпан.

В этих условиях Варшава и Бухарест решили, что своя экономика важнее, чем попытки продолжать кормить Киев. Избытки украинского зерна в сочетании с пониженным уровнем реки Дунай уже перегрузили румынские порты, не давая фермерам реализовывать собственный товар.

«Интересы наших собственных фермеров остаются приоритетом», — сказала министр сельского хозяйства Румынии Барна Танчос.

Тем временем, как ранее писал 5-tv.ru, Россия готова в отличие от Украины реально накормить весь мир 60 миллионами тонн зерна, а не перегружать чужие рынки.

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