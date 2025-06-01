Японская «баба Ванга» предсказала крупную катастрофу этим летом

Уже сбылись 13 ее предостережений. Чего стоит опасаться человечеству?

Началось лето — сезон долгожданных отпусков. Вот только что-то странное творится с «японским направлением». Некоторые впечатлительные туристы отменяют свои туры на июль из-за внезапно открывшегося предсказания катастрофы.

Его автор — Ре Тацуки. Вообще-то она художница, но прославилась не этим. В минуты вдохновения ей приходят не только художественные образы, но и картинки из будущего. И она их записывает, а потом публикует. Уже сбылись 13 ее предсказаний, в том числе катастрофа на «Фукусиме». Так что еще в прессе называют «японская баба Ванга».

Так вот, она предсказывает, что в июле этого года в Японии будет сильнейшее землетрясение, которое породит мощное цунами. Буквально вскипит океан, видит Тацуки. Да, тут нетрудно быть предсказателем — Японию часто трясет, острова расположены в зоне повышенной сейсмической активности. Вопрос в том, насколько сильно трясет и можно ли к этому быть готовым.

30 лет назад на Сахалине произошла самая масштабная природная катастрофа в истории современной России. В ночь с 27 на 28 мая 1995 года внезапное сильное землетрясение полностью разрушило поселок Нефтегорск. Уцелело несколько зданий, а все панельные многоэтажки и школа, в которой в ту ночь отмечали выпускной, сложились. Погибло более двух тысяч человек.

Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера встретился с выжившими и узнал, что изменилось в прогнозировании и предотвращении подобных катастроф.

Эта книга продается только в Японии, ее не переводят на другие языки, но вот уже 30 лет бестселлер в картинках. «Будущее, которое я увидела» вышло в печать за несколько месяцев до землетрясения в Тохоку. Посредственная манга с унылой прорисовкой и сумбурным сюжетом о катастрофах так и канула бы в Лету, но вдруг сбылось. Восемнадцать тысяч человек погибли ровно так, как было в комиксе.

«На самом деле у Японии есть опасность, что часть каких-то моментов, часть страны может уйти вот в эту, как говорится, трещину», — сказала парапсихолог Елена Порецкая.

Ре Тацуки — автор, которая редко появляется на публике, ведет закрытый образ жизни и предсказывает с 1976 года — смерть принцессы Дианы и Фредди Меркьюри, несколько землетрясений и цунами в Японии, катастрофу на «Фукусиме».

«Говоря о японской предсказательнице, можно сказать так: она очень давно подключена к тонкой материи, она очень давно чувствует землю», — сказал парапсихолог, астролог Виктор Богданов.

А в 2021 году Ре перевыпускает жуткую мангу. В «Будущем, которое я увидела» конец света назначен на 5 июля этого года.

«Сейчас очень много прогнозов идет о том, что будет землетрясение и катастрофическое в Японии. Ну, тут скрывать нечего. Землетрясение в Японии действительно будет», — сказал доктор технических наук, единая геофизическая служба РАН Юрий Виноградов.

Тихоокеанское огненное кольцо, зона протяженностью около 40 тысяч километров: от Новой Зеландии через Японию к побережью Камчатки, охватывает Южную и Северную Америки. Идет по границам тектонических плит, включает в себя 328 действующих вулканов.

«Подводные толчки и разная сейсмическая активность может вызывать цунами. Может вызывать смещение огромных масс воды», — сказал морской геолог, начальник водолазной службы Беломорской биологической станции МГУ Александр Семенов.

На Камчатке вот уже третий год вулканы, часть огненного кольца, невероятно активны. Извергаются один за другим каждые три месяца. И это не только сейсмически активная Камчатка.

28 мая — 30-летняя годовщина нефтегорской трагедии, когда в один миг исчез с лица земли пятитысячный поселок нефтяников.

Конец мая — выпускной. В субботу в местном клубе дискотека до самого утра. Все собираются встретить первый взрослый рассвет. В живых останутся только шестеро.

На дискотеке была и Людмила.

«Сказали, ну давайте последний танец. И он оказался действительно последним для многих ребят. Мы развернулись, сделали несколько буквально шагов, нас подкинуло. Мы упали. Дальше не знаю, сколько лежали под завалами», — вспоминает она.

Живых людей из-под завалов будут доставать еще трое суток.

«Подбежал — лежала девочка. Между двух плит предплечье было зажато. Вниз головой на четвертом или пятом этаже они проживали», — рассказывает спасатель Василий Буцерко.

Разрушения были стремительными и масштабными.

Единственное, что осталось нетронутым после землетрясения — вот эта стела на въезде в Нефтегорск. Добротная — из бетона и металла. Такие ставили, как принято было говорить, только в зажиточных населенных пунктах.

«У нас просто словечко есть в Нефтегорске: „Я целая“. Целая — это значит у меня не оторвало руки, ноги», — сказала местная жительница Инна Булашова.

В Нефтегорске на мемориале таблички с именами погибших. Некоторые фамилии повторяются по восемь, десять раз. Это говорит о том, что трагедия унесла жизни целых семей, а иногда это целые поколения людей.

Точная цифра погибших в Нефтегорске не известна, больше 2100 человек. Выжили только 406. После этого Нефтегорск решили не восстанавливать.

Японские ученые изучали Нефтегорскую трагедию. В местной библиотеке Охи хранится их доклад на двух языках.

Трагедия в Нефтегорске — самая крупная природная в истории современной России. Она навсегда изменила остров Сахалин. После этих событий в стране пересмотрели нормы строительства.

«Что сейчас на Сахалине учтены все сейсмологические особенности», — сказал министр строительства Сахалинской области Николай Давыдов.

На месте Нефтегорска теперь памятный парк. Вместо домов каменные плиты с номерами, куда каждый год выжившие приносят цветы.