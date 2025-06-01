Обрушение моста на поезд в Брянской области. Главное

В результате ЧП есть раненые и погибшие.

В Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, причиной аварии стало «незаконное вмешательство в функционирование транспорта», в результате которого есть пострадавшие. Что известно о ЧП — читайте в материале 5-tv.ru.

Что произошло

5-tv.ruИнцидент случился 31 мая в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи. В этом районе произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд.

Известно, что в это время по мосту проезжал грузовик.

Есть жертвы

По предварительным данным Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» (ВЦМК), пострадал 31 человек. Трое из них погибли от полученных травм, остальные 28 направлены в лечебные учреждения.

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По данным источников 5-tv.ru, среди раненых — младенец. Ему около пяти-шести месяцев. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в пресс-службе «Мираторга» сообщили, что в результате обрушения моста пострадал водитель компании, перевозивший продукцию на фуре.

Движение транспорта в районе ЧП

В Telegram-канале Федерального дорожного агентства предупреждают, что движение автотранспорта на участке автодороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Белоруссией (Брянская область) закрыто из-за разрушения путепровода над железнодорожными путями. Объезд организован через населенный пункт Выгоничи.

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Кроме того, оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00.

Что сейчас происходит на месте ЧП

Telegram/ Московская межрегиональная транспортная прокуратура/mmtproc; 5-tv.ru

В РЖД создан оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова. На месте аварии ведется эвакуация пассажиров.

Следователями Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ (МСУТ СК РФ) совместно с оперативными службами проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время спасатели МЧС России обследуют пострадавшие вагоны и локомотив поезда. К ликвидации ЧП привлечены порядка 180 специалистов и 60 единиц техники. Кроме того, для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда