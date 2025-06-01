«Там дети маленькие кричат!» — жуткие кадры с места крушения моста под Брянском

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 879 0

Появились кадры с места крушения моста на поезд под Брянском

Фото, видео: Telegram/ Московская межрегиональная транспортная прокуратура/mmtproc; 5-tv.ru

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По последним данным, пострадали более 20 человек, есть погибшие.

В результате обрушения автомобильного моста на участке Пильшино — Выгоничи в Брянской области с рельсов сошел поезд № 86 с сообщением Климов — Москва. Растерянные свидетели катастрофы не знают, как помочь пассажирам состава, оказавшимся запертыми в вагонах. В распоряжении 5-tv.ru оказались душераздирающие кадры с места аварии.

«Там пассажиров ****** (очень много. — Прим. ред.)! Как помочь? Там кричат все! Как этот мост обвалился? Там дети маленькие кричат, господи!» — дрожащим голосом говорит автор видео.

По предварительным данным Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» (ВЦМК), пострадал 31 человек. Трое из них погибли от полученных травм, остальные 28 направлены в лечебные учреждения. По данным источников 5-tv.ru, среди раненых — ребенок пяти-шести месяцев от роду. Информация о жертвах в ближайшие часы может измениться. К ликвидации последствий аварии привлечены порядка 180 специалистов и 60 единиц техники.

Пресс-служба МЧС России в Telegram-канале проинформировала, что на участке ЧП спасатели разбирают поврежденные фрагменты вагонов поезда, там сосредотачивается инженерная техника и краны. Основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей. Все пассажиры пострадавшего поезда отводятся на безопасное расстояние, затем их осматривают врачи. Позже их направят в пункт временного размещения (ПВР) на базе Выгонечской школы. Для эвакуации подготовлены 11 автобусов.

В Telegram-канале Федерального дорожного агентства предупреждают, что движение автотранспорта на участке автодороги А-240 Брянск — Новозыбков — граница с Белоруссией (Брянская область) закрыто из-за разрушения путепровода над железнодорожными путями. Объезд организован через населенный пункт Выгоничи.

Ранее 5-tv.ru писал, что более пяти тысяч жителей Дагестана остались без газа из-за обрушения скалы.

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