Горы искореженного металла: кадры с места обрушения моста в Брянской области

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 964 0

Опубликованы кадры с места обрушения моста в Брянской области

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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На месте происшествия продолжаются поиски пострадавших и разбор завалов.

В 22:44 по московскому времени на участке железной дороги Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста. С рельсов сошли локомотив и вагоны пассажирского поезда № 86 сообщением Климов — Москва. В распоряжении 5-tv.ru оказались эксклюзивные кадры с места ЧП.

Как сообщается в Telegram-канале «Московской железной дороги» (МЖД), причиной крушения пролетного строения моста стало «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».

«Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда. Информация о пострадавших уточняется. На движение других поездов ситуация не влияет. Для координации работы по ликвидации последствий инцидента в ОАО „РЖД“ создан оперативный штаб», — сказано в публикации.

Представители организации указали также, что оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00.

В данный момент на месте происшествия продолжают работу экстренные службы. В результате аварии пострадали люди. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он не уточнил, сколько человек получили ранения, и в каком состоянии они находятся. По данным 5-tv.ru, официально не подтвержденным, речь идет о 22-х пострадавших, в их числе один ребенок.

Ранее 5-tv.ru писал, что более пяти тысяч жителей Дагестана остались без газа из-за обрушения скалы.

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