«В рот провалились»: Анна Асти рассказала о выбитых во время концерта зубах

Всему виной — микрофон.

Певица Анна Асти выбила себе зубы микрофоном во время концерта. Такой историей артистка поделилась в выпуске шоу «Натальная карта».

По словам исполнительницы, на одном из выступлений она уронила микрофон. Когда она попыталась поднять его, танцоры оттолкнули микрофон дальше, а Асти передали другой, и тогда случился инцидент.

«Мне дают другой микрофон, я поворачиваюсь такая — бах! И я понимаю, что у меня зубы в рот провалились. Это вторая песня, ребята! Я чувствую, что зубы во рту, ввалились, хорошо, что не подавилась ими», — рассказала артистка.

Как вспоминает Асти, за кулисами она поделилась с коллективом, что теперь напоминает сама себе кролика. Члены команды исполнительницы поддержали шутку и после выступления подарили ей морковку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Асти рассказала о своей жесткой диете. Поклонники певицы были обеспокоены ее худобой. Но исполнительница заверила, что с ней все в порядке.