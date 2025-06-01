«В рот провалились»: Анна Асти рассказала о выбитых во время концерта зубах

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 55 0

Анна Асти рассказала о выбитых во время концерта зубах

«Бах!»: Анна Асти выбила себе зубы микрофоном во время концерта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Всему виной — микрофон.

Певица Анна Асти выбила себе зубы микрофоном во время концерта. Такой историей артистка поделилась в выпуске шоу «Натальная карта».

По словам исполнительницы, на одном из выступлений она уронила микрофон. Когда она попыталась поднять его, танцоры оттолкнули микрофон дальше, а Асти передали другой, и тогда случился инцидент.

«Мне дают другой микрофон, я поворачиваюсь такая — бах! И я понимаю, что у меня зубы в рот провалились. Это вторая песня, ребята! Я чувствую, что зубы во рту, ввалились, хорошо, что не подавилась ими», — рассказала артистка.

Как вспоминает Асти, за кулисами она поделилась с коллективом, что теперь напоминает сама себе кролика. Члены команды исполнительницы поддержали шутку и после выступления подарили ей морковку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Асти рассказала о своей жесткой диете. Поклонники певицы были обеспокоены ее худобой. Но исполнительница заверила, что с ней все в порядке.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:20
Российские войска освободили Алексеевку в Сумской области
13:00
Повреждение пути обнаружено на железнодорожном участке в Брянской области
12:40
«Очень плохая связь»: мужчина обзвонил пять экстренных служб в поисках пострадавшего в поезде под Брянском отца
12:20
Путин держит ситуацию в Брянской области под личным контролем
12:00
«В рот провалились»: Анна Асти рассказала о выбитых во время концерта зубах
11:40
«Вели по темноте»: родственница пострадавшей в результате обрушения моста на поезд под Брянском рассказала об аварии

Сейчас читают

Пассажиры пострадавшего при обрушении моста в Брянской области поезда помогали выбраться друг другу
Обрушение моста на поезд в Брянской области. Главное
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025