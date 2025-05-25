«Это уже сахарочек!» — Анна Асти рассказала о своей жесткой диете
Анна Асти старается на завтрак съесть яйцо всмятку
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Поклонники подозревают, что певица морит себя голодом.
Певица Анна Асти на завтрак съедает либо одно яйцо всмятку, либо два. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на XIV русской музыкальной премии телеканала RU.TV.
На днях состояние исполнительницы не на шутку напугало поклонников. Они беспокоятся, что у звезды возникло расстройство пищевого поведения (РПП), из-за которого она жестко худеет и пьет только один кофе. Однако артистка поспешила заверить — у нее все хорошо.
«Я пью кофе с апельсиновым соком, а это уже сахарочек, это уже калории, я нормально, все хорошо», — сказала Асти.
По словам певицы, ее стандартный прием пищи утром: одно или два яйца всмятку, а также гречневые хлопья, что почти кето-завтрак. Единственное, отметила Анна Асти, поесть не всегда удается из-за нервов. Но так или иначе яйцо в утреннем рационе для нее обязательно.
Ранее 5-tv.ru писал о том, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова раскрыла свой любимый напиток.
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