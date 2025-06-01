Повреждение пути обнаружено на железнодорожном участке в Брянской области

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 54 0

Ранее в регионе был подорван автомобильный мост, который обрушился на пассажирский поезд. В результате инцидента погибли семь человек.

+ Повреждение пути обнаружено на железнодорожном участке в Брянской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Обнаружено повреждение пути на железнодорожном участке Унеча — Жеча в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 10:52 на участке Унеча — Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути», — написал чиновник.

Богомаз добавил, что пострадавших нет, но временно на этом участке пути не ходят как пригородные поезда, так и поезда дальнего следования.

Накануне, 31 мая в 22:50 по московскому времени, в Брянской области автомобильный мост рухнул, серьезно повредив пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Об этом ранее писал 5-tv.ru. Следственный комитет подтвердил версию подрыва, который стал причиной инцидента. В результате ЧП погибли семь человек.

Позже, около трех часов ночи, железнодорожный мост обрушился во время движения грузового локомотива в Железногорском районе Курской области. В этом инциденте обошлось без погибших, три человека из бригады тепловоза пострадали и были оперативно доставлены в больницу. Причиной этого ЧП также стал подрыв.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин держит ситуацию в Брянской области под личным контролем.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:20
Российские войска освободили Алексеевку в Сумской области
13:00
Повреждение пути обнаружено на железнодорожном участке в Брянской области
12:40
«Очень плохая связь»: мужчина обзвонил пять экстренных служб в поисках пострадавшего в поезде под Брянском отца
12:20
Путин держит ситуацию в Брянской области под личным контролем
12:00
«В рот провалились»: Анна Асти рассказала о выбитых во время концерта зубах
11:40
«Вели по темноте»: родственница пострадавшей в результате обрушения моста на поезд под Брянском рассказала об аварии

Сейчас читают

Пассажиры пострадавшего при обрушении моста в Брянской области поезда помогали выбраться друг другу
Обрушение моста на поезд в Брянской области. Главное
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025