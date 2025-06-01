Путин держит ситуацию в Брянской области под личным контролем

Президент обсудил инцидент с обрушением моста на пассажирский поезд с губернатором региона и главой РЖД.
Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин обсудил инцидент с обрушением моста на пассажирский поезд в Брянской области с губернатором региона Александром Богомазом и генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым. Об этом сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.
Российскому лидеру были представлены доклады о мерах, которые принимаются службами в связи с происшествием. Песков также отметил, что Путин оперативно в течение всей прошедшей ночи получал сообщения от ФСБ и МЧС об инцидентах в Брянской и Курской областях.
31 мая в 22:50 по московскому времени в Брянской области автомобильный мост рухнул, серьезно повредив пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Об этом ранее писал 5-tv.ru. Следственный комитет подтвердил версию подрыва, который стал причиной инцидента. В результате ЧП погибли семь человек.
Позже, около трех часов ночи, железнодорожный мост обрушился во время движения грузового локомотива в Железногорском районе Курской области. В этом инциденте обошлось без погибших, три человека из бригады тепловоза пострадали и были оперативно доставлены в больницу. Причиной этого ЧП также стал подрыв.
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