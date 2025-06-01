Столкновения футбольных фанатов во Франции закончились трагедией

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 26 0

Два человека погибли в результате столкновения футбольных фанатов во Франции

Во Франции два человека погибли из-за беспорядков футбольных фанатов

Фото: www.globallookpress.com/Michael Currie

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В ходе инцидентов были задержаны 559 человек.

Два человека погибли в результате столкновения футбольных фанатов во Франции — так завершились празднования победы «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в Лиге чемпионов. Об этом пишет Le Figaro.

В материале уточняется, что в ходе инцидентов по стране были задержаны 559 человек.

«Число арестов уже достигло рекордной отметки — 559, в том числе 491 — в Париже», — отмечают местные журналисты.

Меж тем, в списке погибших — юноши 17 и 20 лет. Первый погиб в результате нападения с ножом, второго болельщика сбила машина, когда он ехал на скутере. В числе пострадавших более 200 человек, включая 22 сотрудников правоохранительных органов. За минувшую ночь сгорело 264 автомобиля.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ливерпуле автомобиль протаранил толпу болельщиков, есть пострадавшие. Уточнялось, что водитель иномарки задержан. Им оказался 53-летний гражданин Великобритании.

На кадрах видеоролика с места событий зафиксировано, что автомобиль на полной скорости въехал в толпу фанатов футбольного клуба «Ливерпуль». В это время прохожие отмечали победу спортивной команды в Английской Премьер-лиге (АПЛ).

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