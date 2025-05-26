В Ливерпуле автомобиль протаранил толпу болельщиков, есть пострадавшие

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Водитель иномарки задержан.

Фото, видео: Reuters/Phil Noble; 5-tv.ru

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Легковой автомобиль наехал на пешеходов в центре Ливерпуля, Великобритания, где к тому моменту собрались тысячи фанатов местного футбольного клуба. Пострадали 17 человек. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Получили сообщение о том, что автомобиль въехал в скопление пешеходов в центре Ливерпуля. В настоящее время разбираемся в ситуации», — отметили в местной полиции, как передал телеканал.

В настоящий момент правоохранители оцепили место происшествия. Уточнялось, что водитель иномарки задержан. Им оказался 53-летний гражданин Великобритании. На месте чрезвычайного происшествия все еще работают службы экстренного реагирования.

На кадрах видеоролика с места событий зафиксировано, что автомобиль на полной скорости въехал в толпу фанатов футбольного клуба «Ливерпуль». В это время прохожие отмечали победу спортивной команды в Английской Премьер-лиге (АПЛ).

Ранее 5-tv.ru писал, что водитель каршеринга насмерть сбил ребенка на самокате в центре Москвы. Мальчик скончался от полученных травм на месте.

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В Ливерпуле автомобиль протаранил толпу болельщиков, есть пострадавшие

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