В Ливерпуле автомобиль протаранил толпу болельщиков, есть пострадавшие

Легковой автомобиль наехал на пешеходов в центре Ливерпуля, Великобритания, где к тому моменту собрались тысячи фанатов местного футбольного клуба. Пострадали 17 человек. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Получили сообщение о том, что автомобиль въехал в скопление пешеходов в центре Ливерпуля. В настоящее время разбираемся в ситуации», — отметили в местной полиции, как передал телеканал.

В настоящий момент правоохранители оцепили место происшествия. Уточнялось, что водитель иномарки задержан. Им оказался 53-летний гражданин Великобритании. На месте чрезвычайного происшествия все еще работают службы экстренного реагирования.

