Валя Карнавал намекает на нового ухажера

Валя Карнавал встречается с бизнесменом из Армении Эвояном Аргишти. Об этом говорят ее подписчики в соцсетях, которые устроили целое расследование. Его результаты публикует «СтарХит».

Артистка не стремится афишировать новые отношения, но оставляет намеки, которые и находят пользователи интернета. В частности, вместе с ее вероятным ухажером певица появляется на одних и тех же мероприятиях. Кроме того, звезда хвалится в соцсетях шикарными букетами от предполагаемого возлюбленного. На одном из фото, помимо моря ромашек, подписчики Карнавал разглядели и крошечную открытку с посланием на армянском языке, написано было «Я тебя очень люблю».

Более того, поклонники Карнавал уже обручили своего кумира с избранником, обратив внимание, что блогер публиковала снимки с кольцом уж больно похожим на помолвочное.

В апреле звезда попала в крупный скандал — Карнавал захейтили из-за поступления в вуз без экзаменов. Об этом писал 5-tv.ru.

Многие абитуриенты выразили свое возмущение, отметив, что девушка, имеющая лишь девять классов образования, заняла место тех, кто готовился к ЕГЭ на протяжении нескольких лет. В условиях конкуренции многие старшеклассники переживают стресс и напряжение, готовясь к этому важному экзамену, и несправедливость в отношении их усилий стала основной темой обсуждений.

Отмечается, что 23-летняя Валентина Карнаухова стала студенткой Финансового университета.