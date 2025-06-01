Сомнолог раскрыла причину частых пробуждений по ночам

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Сомнолог Гаврилова: дефицит дофамина приводит к частым пробуждениям по ночам

Сомнолог раскрыла причину частых пробуждений ночью

Фото: 5-tv.ru

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На что стоит обратить внимание?

Недостаток определенных витаминов и гормонов может стать причиной частых пробуждений по ночам. Об этом в беседе с «Москвой 24» сообщила член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова.

По ее словам, дефицит дофамина в организме может проявляться в виде непроизвольных движений ног. Именно этот гормон отвечает за передачу импульсов из центральной нервной системы. Когда его баланс нарушен, то ноги могут непроизвольно дергаться каждые несколько секунд.

Такие движения мешают мозгу перейти в глубокую фазу сна и постоянно возвращают его к поверхностной стадии засыпания.

Кроме того, на качество сна влияет нехватка витаминов D, B1, B6, B9, а также магния, железа, йода, цинка и селена.

«Они нужны для нормального функционирования нервной системы. Например, магний — это природный релаксант, который участвует в процессе успокоения. Когда его недостаточно, появляется гипервозбуждение и частые ночные пробуждения», — отметила эксперт.

Чтобы улучшить качество сна, необходимо соблюдать режим и заниматься спортом. Также перед тем, как вернуться к полноценному ночному отдыху, следует исключить из рациона кофе, чай и какао, которые стимулируют нервную систему. Важно создать комфортные условия для восстановления: например, закрыть окна шторами и проветрить комнату, подчеркнула Гаврилова.

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