Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для движения поездов после ЧП

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 39 0

Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для движения поездов

Фото, видео: Telegram/AV БогомаZ/avbogomaz; Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Для возобновления движения потребовалось менее суток.

Железнодорожные пути, на которые обрушился автомобильный мост, расчищены от мусора и металлических конструкций. Как сообщили в пресс-службе РЖД, участок Выгоничи — Пильшино открыт для движения поездов.

«Железнодорожники завершили работы по расчистке и восстановлению инфраструктуры на участке Выгоничи — Пильшино в Брянской области на месте обрушения автомобильного путепровода. <…>. Проведены работы по восстановлению железнодорожного полотна в нормативное состояние», — сообщили в компании.

В РЖД отметили, что для возобновления движения на участке после ЧП железнодорожникам потребовалось менее суток.

Инцидент произошел поздно вечером 31 мая. Автомобильный мост, по которому ехала фура, рухнул прямо на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Следственный комитет подтвердил, что причиной ЧП стал подрыв.

В результате инцидента пострадал 71 человек, семеро погибли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рухнувший на поезд мост не подлежит восстановлению, было принято решение уничтожить сооружение с помощью направленного взрыва.

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