В Брянской области взорвут рухнувший на поезд мост, не подлежащий восстановлению

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Сооружение будут демонтировать с помощью контролируемого взрыва.

Фото, видео: пресс-служба губернатора Брянской области Александра Богомаза; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автомобильный мост в Брянской области, который рухнул на пассажирский поезд, не подлежит восстановлению и будет уничтожен с помощью направленного взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Александра Богомаза.

С первых минут аварии на месте постоянно находится сам глава Брянской области, лично контролируя ход работ. Для разбора обрушившихся конструкций брянские дорожные предприятия предоставили тяжелую специализированную технику — гидромолот и гидроножницы.

Решение о взрыве приняли после тщательной оценки состояния моста: восстановить его оказалось невозможным. Ситуация остается под контролем, а работы идут в режиме повышенного внимания, чтобы минимизировать последствия ЧП и как можно скорее вернуть транспортную инфраструктуру в строй.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больницах находятся 55 человек, пострадавших при обрушении автомобильного моста на пассажирский поезд в Брянской области.

Трагедия произошла 31 мая в 22:50 по московскому времени: мост рухнул прямо на поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Следственный комитет подтвердил, что причиной ЧП стал подрыв.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.62
0.12 89.25
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:38
Сомнолог раскрыла причину частых пробуждений по ночам
22:04
В Дагестане ищут трехлетнего мальчика, пропавшего несколько недель назад
21:40
В Брянской области взорвут рухнувший на поезд мост, не подлежащий восстановлению
21:24
Самолет с российской делегацией приземлился в Стамбуле
20:55
«Если бы я могла встать перед тобой на колени»: за что Тарасова уважает Цискаридзе
20:37
Загородный дом Шаляпина пугает соседей: «Какая-то трава опасная»

Сейчас читают

«В армии учили»: пассажир пострадавшего из-за обрушения моста поезда помог перебинтовать ногу раненому
Путин держит ситуацию в Брянской области под личным контролем
«Очень плохая связь»: мужчина обзвонил пять экстренных служб в поисках пострадавшего в поезде под Брянском отца
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025