В Брянской области взорвут рухнувший на поезд мост, не подлежащий восстановлению

Автомобильный мост в Брянской области, который рухнул на пассажирский поезд, не подлежит восстановлению и будет уничтожен с помощью направленного взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Александра Богомаза.

С первых минут аварии на месте постоянно находится сам глава Брянской области, лично контролируя ход работ. Для разбора обрушившихся конструкций брянские дорожные предприятия предоставили тяжелую специализированную технику — гидромолот и гидроножницы.

Решение о взрыве приняли после тщательной оценки состояния моста: восстановить его оказалось невозможным. Ситуация остается под контролем, а работы идут в режиме повышенного внимания, чтобы минимизировать последствия ЧП и как можно скорее вернуть транспортную инфраструктуру в строй.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больницах находятся 55 человек, пострадавших при обрушении автомобильного моста на пассажирский поезд в Брянской области.

Трагедия произошла 31 мая в 22:50 по московскому времени: мост рухнул прямо на поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. Следственный комитет подтвердил, что причиной ЧП стал подрыв.