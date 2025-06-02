Обломки беспилотников повредили жилые дома в Рязанской области

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 90 0

На месте работают оперативные службы.

Обломки беспилотников повредили жилые дома в Рязанской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Беспилотники ВСУ атакуют Рязанскую область, в настоящее время в регионе работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Как сообщил губернатор Павел Малков, из-за падения обломков вражеских дронов повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Киевский режим атакует беспилотниками и Курскую область. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, обломки дронов попали в жилой многоквартирный дом в Курске, там повреждено остекление. Кроме того, произошло возгорание в частных домах и гараже. По предварительным данным, пострадавших также нет.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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