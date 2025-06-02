Обломки дрона ВСУ попали в многоквартирный дом в Курске
Также в результате падения обломков произошло возгорание в частных домах.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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ВСУ атаковали Курскую область беспилотниками. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, обломки вражеских дронов попали в жилой многоквартирный дом и частные дома в Курске.
«В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже. Есть попадания в МКД (многоквартирный дом. —Прим. ред.), а также повреждение остекления», — сообщил он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.
Несколькими часами ранее ВСУ ударили по частному жилому дому в Белгородской области, строение полностью сгорело. В результате атаки погибла женщина. Спасатели извлекли ее тело из-под завалов. Кроме того, проезжавшая мимо дома на велосипеде 12-летняя девочка в момент удара, предварительно, получила контузию.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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