Обломки дрона ВСУ попали в многоквартирный дом в Курске

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 1 278 0

Также в результате падения обломков произошло возгорание в частных домах.

Обломки дрона ВСУ попали в жилую многоэтажку в Курске

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Курская область Атака беспилотников на регионы России

ВСУ атаковали Курскую область беспилотниками. Как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, обломки вражеских дронов попали в жилой многоквартирный дом и частные дома в Курске.

«В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже. Есть попадания в МКД (многоквартирный дом. —Прим. ред.), а также повреждение остекления», — сообщил он в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы.

Несколькими часами ранее ВСУ ударили по частному жилому дому в Белгородской области, строение полностью сгорело. В результате атаки погибла женщина. Спасатели извлекли ее тело из-под завалов. Кроме того, проезжавшая мимо дома на велосипеде 12-летняя девочка в момент удара, предварительно, получила контузию.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Тема:
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