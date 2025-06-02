Россия в одностороннем порядке передаст Украине шесть тысяч тел погибших

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 45 0

Также будет сформирована комиссия для обмена тяжелоранеными.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Рюмин; 5-tv.ru

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В ходе второго раунда переговоров между Россией и Украиной, состоявшегося в Стамбуле, глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о том, что Москва в одностороннем порядке передаст Киеву останки 6 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы решили несколько практических вопросов. Во-первых, мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6 тыс. замороженных тел погибших украинских солдат и офицеров», — сказал Мединский.

В ходе переговоров представители сторон пришли к соглашению об обмене тяжелоранеными и больными по принципу «всех на всех». Кроме того, планируется обмен военнослужащими в возрасте до 25 лет.

Руководитель российской делегации сообщил, что Россия и Украина сформируют комиссию для организации обмена тяжелоранеными военнослужащими без участия политических деятелей.

В понедельник в Стамбуле завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Как сообщил источник «Известий», встреча длилась более часа и проходила на русском языке. По информации источника, в ходе переговоров стороны детально обсудили вопрос обмена пленными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская сторона в Стамбуле предложила новую встречу с РФ с 20 по 30 июня.

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