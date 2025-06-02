Накормили завтраком: Украину опять не взяли в НАТО

В Вильнюсе прошел саммит восточного фланга альянса.

В Европе тем временем снова обсуждают, как укрепить оборону и где найти средства для Украины. В Вильнюсе на саммите восточного фланга НАТО сегодня в очередной раз накормили Киев завтраками — членство в альянсе будет, но это долгосрочная перспектива без конкретных дат.

По итогам встречи лидеры стран пообещали увеличить военные расходы до пяти процентов ВВП. Сумма меняется каждый раз, но новые обоснования генсек НАТО Марк Рютте даже не потрудился придумать.

«Поскольку Россия представляет собой долгосрочную угрозу для НАТО, очень важно, чтобы в Гааге мы приняли необходимые решения в отношении расходов и промышленного производства. Сейчас мы в состоянии обороняться от России, но через три, пять, семь лет уже не сможем защищаться», — заявил Рютте.