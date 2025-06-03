Сезон окрошки наступил: чем можно заменить квас и кефир в летнем супе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 16 0

Диетолог навал варианты, которые не изменят традиционный вкус блюда и не навредят здоровью.

чем можно заменить квас и кефир в окрошке

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

В поисках новых вкусов для окрошки некоторые люди экспериментируют с необычными заправками. Однако диетолог-эндокринолог Антон Поляков предостерегает от таких экспериментов. В интервью изданию aif.ru он заявил, что неожиданные сочетания могут не только испортить вкус, но и навредить здоровью.

«Можно, конечно, посмотреть в сторону кокосового молока, как это делают в Юго-Восточной Азии, добавляя пряно-острые соусы. Но назвать это окрошкой язык не повернется», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что сложно найти сбалансированные альтернативы без сахара и молока, которые сохранят вкус традиционной окрошки. Поэтому эксперт рекомендует использовать традиционные ингредиенты, например, домашний квас без сахара.

По словам диетолога, это более безопасный выбор по сравнению с магазинными напитками, которые часто содержат добавленный сахар и стандартизированные ингредиенты.

«Можно заменить домашним квасом, в котором сахар не предусмотрен, в отличие от магазинных стандартизированных вариантов», — отметил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасно заправлять окрошку.

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