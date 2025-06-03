Штрафы собирает пачками: что известно о бизнесмене на Rolls-Royce, сбившем байкера

В Петербурге выясняются обстоятельства страшной аварии, в результате которой тяжелые травмы получил мотоциклист. На шикарном белом Rolls-Royce его просто переехал бизнесмен, решивший развернуться через четыре полосы. Нам удалось выяснить, что это уже не первое подобное нарушение водителя.

Кроме того, его считают хозяином самого дорогого купленного номера в Северной столице. И не очень понятно, откуда у него деньги на машину стоимостью около 40 миллионов рублей. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Багина.

Санкт-Петербург. Перекресток Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибуца. Роскошный Rolls-Royce, пренебрегая правилами дорожного движения, из крайней правой полосы пытается свернуть на встречную полосу, словно не замечая двойную сплошную.

Этот рывок стал неожиданностью для мотоциклиста, который спокойно ехал в крайнем левом ряду. Он отчаянно бросил свой байк набок, пытаясь уйти от удара.

На глазах у десятка прохожих и других участников дорожного движения дорогой кроссовер переехал мотоцикл, а потом дважды наехал на его водителя.

«Он слетел с мотоцикла чуть влево. Как раз под траекторию движения джипа. Джип его переехал сначала передними колесами. Потом переехал задними колесами, не остановившись», — рассказал очевидец.

На помощь байкеру бросились очевидцы, вызвали скорую помощь. 36-летнего повара Мавлета Эсенболатова, получившего тяжелейшие травмы, переломы руки и таза, экстренно госпитализировали. Сейчас мужчина пришел в себя.

— Меня еще будут оперировать сейчас. Я помню, что меня человек держал. Все. Водителя я не видел, — сказал пострадавший.

— С вами никто не связывался?

— Нет.

После ДТП водитель дорогой иномарки и его пассажир лишь на пару секунд подошли к пострадавшему, но помощь оказывать не стали, побежали заметать следы, скручивать элитные номера.

«Они подняли багажник, чтобы их не срисовать было. Спереди они пошли снимать номера. В общем, они всецело заботились о конфиденциальности своей», — рассказал очевидец.

Годом ранее эти регистрационные знаки оценивались как однушка в центре Москвы — 20 миллионов рублей. По нашим данным, их текущий владелец — 37-летний Сергей Сосорев.

Примечательно, что водительские права Сосорев получил лишь в 2024 году. Ранее был лишен их за идентичное нарушение — на том же шоссе на Bentley Continental он пересек двойную сплошную и выехал на встречку. Штрафы он собирает пачками, на данный момент у него их 41.

Свидетели происшествия утверждают: водитель Rolls-Royce нарушил ПДД преднамеренно. Спешил на помощь к хозяйке джипа с такими же особенными номерами, которая попала в ДТП с китайским кроссовером.

«Они разворачивались, чтобы решить красиво ДТП, которое устроила другая машина. Водитель которой является другом этого Rolls-Royce. У них номера были тоже три „Ольги“, сто», — говорит свидетель Александр.

Сосорев владеет рядом фирм, в основном в ресторанном и табачном бизнесе, а с недавнего времени он еще и председатель правления товарищества собственников недвижимости во Всеволожском районе. Несмотря на то что финансовые отчеты компаний не впечатляют, у него есть средства на дорогой автомобиль, стоимость которого сейчас достигает от 35 до 50 миллионов рублей.

Возможно, источником средств на премиальные иномарки и номера является отец бизнесмена — Юрий Сосорев. Его компания занимается торговлей лесоматериалами и санитарно-техническим оборудованием. Именно его сын Сергей руководит одним из отделов, осуществляя ремонтные работы, в том числе для госучреждений.

Название фирмы «Карт-Бланш» идеально отражает ситуацию: казалось бы, у кого-то есть абсолютные полномочия на игнорирование закона, в то время как другие расплачиваются за это своим здоровьем.

«Самые дорогие номера стоят десятки миллионов рублей. Номера 666 ХАМ, ВОР. Все остальные стоят каких-то совершенно невменяемых денег и, к сожалению, востребованы у россиян», — сказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Поддержку байкеру оказывают его товарищи из мотоклуба.

«Не только мы, не только мы. В других клубах ребята тоже помогают. Много кто позвонил и написал, не только мы», — сообщил лидер дагестанского байкерского клуба Спартак Булатов.

При этом уголовное дело по факту ДТП до сих пор не возбуждено. Виновник получил два штрафа и остается на свободе, в то время как пострадавший ждет новую операцию.