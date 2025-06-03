Мединский: украинские родители обращаются в консульства России за помощью

Украинские родители просят помощи в российских консульствах для того, чтобы воссоединиться со своими детьми. Об этом рассказал помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире федерального телеканала.

Мединский отметил, что по политическим причинам украинцы не занимаются этим вопросом. По его словам, они хотят избежать конфликтов с военными союзниками, а вместе с тем и обострения отношений.

К тому же он объяснил, что похищенных Россией детей нет — есть те, кого спасли российские бойцы.

До этого Мединский сообщал о списке, в котором 339 детей, полученных РФ от Украины. Он подчеркивал, что соответствующий перечень будет передан в офис уполномоченного по правам человека в России. По словам помощника президента РФ, в отношении каждого из перечня ребенка проведут тщательную работу для выяснения его судьбы и дальнейшего воссоединения с родителями.

Мединский также рассказал о существующей проблеме в Европе. Туда переехало много украинцев вместе с детьми. Так, весной 2024 года поступала информация, что 255 украинских детей изъяли социальные службы Германии и несколько других стран.

Ранее 5-tv.ru писал, как украинских школьников учат ненавидеть Россию.