Паразиты, бактерии и опасное дно: в каких водоемах не стоит купаться этим летом

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 18 0

Life.ru: неразрешенные водоемы могут быть опасны для купания

когда и где открывать купальный сезон

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во избежание проблем со здоровьем следует выбирать проверенные места, разрешенные Роспотребнадзором.

Летние купания — одно из самых приятных удовольствий во время жары. Врач Ольга Уланкина рассказала Life.ru, когда россиянам можно начинать купальный сезон и как выбрать безопасный водоем.

Обычно купальный сезон начинается, когда вода прогревается до +18–22 градусов. Раннее купание в холодной воде может привести к простуде и переохлаждению.

Для безопасного купания следует выбирать проверенные места, разрешенные Роспотребнадзором. Вода в других водоемах может содержать бактерии и паразиты, а дно — быть опасным.

Также эксперт призвала избегать водоемов рядом с заводами, свалками и сельхозугодьями, где вода может содержать вредные вещества.

Особое внимание стоит уделить водоемам с водоплавающими птицами, так как их экскременты загрязняют воду и повышают риск инфекций.

Лучшие места для купания: официальные пляжи, бассейны с хлорированием, реки с течением и море.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве пруд в Парке Горького откроют для купания этим летом.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
79.13
0.51 90.38
1.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
5:32
Паразиты, бактерии и опасное дно: в каких водоемах не стоит купаться этим летом
5:14
Коты и дети: почему ребенку опасно жить вместе с домашними животными
4:53
«Пусть она нытик»: Natan прокомментировал ссору с Дубцовой
4:36
Мединский: украинские родители обращаются в консульства России за помощью
4:12
Радиостанция «Судного дня» передала два сообщения после переговоров РФ и Украины

Сейчас читают

«Петицию на хлеб не намажешь»: про «укусы без зубов», оппозицию и шулеров Санду
Переговоры России и Украины в Стамбуле. К чему пришли стороны
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025