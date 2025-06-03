Полный отказ от умывания и использования уходовых средств опасен для здоровья

В последние дни в соцсетях набирает популярность так называемый метод «пещерного человека». Его раскритиковала врач-дерматолог.

Набирающий популярность в соцсетях тренд на полный отказ от умывания и использования уходовых средств (метод «пещерного человека» или caveman skincare method. — Прим. ред.) может быть опасен для здоровья. Об этом порталу Газета.ру рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Эксперт уверена, что новый тренд не обоснован ни с медицинской точки зрения, ни даже с точки зрения здравого смысла, и следование ему может грозить серьезными последствиями для здоровья.

«Если кожа жирная, и лишний жир не смывается, то это как теплица для растений. Все микроорганизмы там размножаются, и можно получить банальную инфекцию. Если кожа сухая… ускорится старение… От неправильного ухода может образоваться рак кожи… негативных сценариев много», — констатировала Галлямова.

Ранее 5-tv.ru писал, почему трендовый «уход монстра» опасен для женщин. Речь идет о многоступенчатом методе, когда на лицо наносится сразу несколько масок, патчей и прочих средств.

Предполагается, что эти процедуры помогают проснуться в лучшем виде, даже если человек был вымотанным и уставшим. Пользователи интернета прозвали тренд «уходом монстра» из-за того, как глупо и карикатурно выглядят инфлюенсеры.