Все ради хайпа: почему трендовый «уход монстра» опасен для женщин

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

Дерматолог Ландришчина: многоступенчатый уход за лицом на ночь опасен

Трендовый «уход монстра» оказался опасен для женщин

Фото: 5-tv.ru

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Врачи предупреждают — это может привести к проблемам со здоровьем.

Многоступенчатый уход перед сном, который используют бьюти-блогеры, может быть опасен. Об этом сообщил New York Post (NYP).

Недавно в социальной сети TikTok появился странный тренд среди девушек. Перед сном они приступают к многоступенчатому уходу, который включает в себя нанесение сразу нескольких масок на лицо, патчей и косметического средства на губы. Затем оборачивают волосы в чепчик и так ложатся спать.

Предполагается, что эти процедуры помогают проснуться в лучшем виде, даже если человек был вымотанным и уставшим. Пользователи интернета прозвали тренд «уходом монстра» из-за того, как глупо и карикатурно выглядят инфлюенсеры.

Однако иностранные специалисты предостерегают девушек. Врач-дерматолог Анджело Ландришчина из Нью-Йорка назвал эти процедуры если не бесполезными, то точно опасными. По его словам, подбородочные ремни создают давление, что приводит к дискомфорту в челюсти и головным болям. В то же время нанесение на губы коллагеновой маски нередко может спровоцировать появление проблем с дыханием во время сна.

Аналогичного мнения придерживается врач-дерматолог доктор Нава Гринфилд. Она уверена, что «чудовищный процесс» не помогает и всего лишь является вирусным обманом. И подозревает, что блогеры не используют этот способ на ежедневной основе, а делают это для привлечения людей.

«Мало того, что теория, лежащая в основе его эффективности, не является убедительной, но также не хватает данных, подтверждающих его использование, и эта тенденция может быть даже вредной», — поделился Гринфилд.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Рита Дакота показала лицо после неудачной пластики.

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