Центробанк убедит россиян не брать кредиты даже после снижения ставок

Центральный Банк России снизит ключевую ставку так, чтобы она оставалась существенно выше уровня инфляции. О причинах такого решения рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в интервью URA.RU.

По его словам, это необходимо регулятору, чтобы граждане перешли на сберегательную модель поведения и не занимали денежные средства, а могли откладывать их на покупки на депозитах и накопительных счетах.

«Раньше все было в кредит, потому что ставки в евро и долларах были около нуля. Наши банки занимали деньги там и здесь перепродавали. Сейчас мы отрезаны от Запада, и прежняя модель, даже если часть санкций снимут, будет неэффективной. Поэтому регулятор держит курс на сбережения», — рассказал Разуваев.

Эксперт считает, что к концу 2025 года ключевая ставка снизится до 16% и до 12-13% — к лету 2026-го. В обозримые годы уровень инфляции составит около 6%, а ставка будет все так же двухзначной, прогнозирует Разуваев.

Он также не согласен с мнением, которые активно тиражируется в СМИ, а именно с тем, что после начала снижения ставки люди побегут массово снимать деньги с депозитов и пойдут на шоппинг.

Плавное смягчение денежно-кредитной политики приведет лишь к небольшому перетоку денег со вкладов на фондовый рынок, считает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Центробанк планирует снизить тарифы по ОСАГО в регионах с низкой аварийностью. Водители смогут получить скидки на страхование до 20%.