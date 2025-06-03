Спас товарищей из пламени: в Забайкальском крае пожарный едва не погиб в огне

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В Забайкальском крае пожарный едва не погиб в огне

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Аверин; 5-tv.ru

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У бригадира обгорела почти половина тела.

В Забайкальском крае лесной пожар подошел к одному из поселков. До жилых домов меньше километра. Вокруг все в дыму. Спасатели планируют пускать встречный пал. В тушении задействовано полсотни специалистов. Огонь раздувает ветер, который почти каждый день меняет направление.

Сейчас на территории региона действуют 34 очага. В одном из них чуть не погиб пожарный. Рискуя жизнью, он успел спасти свою команду из пяти человек, но получил сильные ожоги. Придя в сознание, пострадавший первым делом спросил о состоянии своих коллег.

«Мужики, привет! Как вы? Привет вам передаю», — сказал пожарный Алексей Астафьев.

У бригадира обгорела почти половина тела. Когда пламя подошло к группе, он показал товарищам пути отступления, а сам задержался в эпицентре пожара. Сейчас герой находится в городской больнице.

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