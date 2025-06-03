«Это ошибка»: сейсмолог рассказал о действиях во время землетрясения

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Сейсмолог Шокрю Эрсой: избегайте побережья во время землетрясения в Турции

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Сейсмическая активность в Турции усиливается с 2023 года.

Тысячи российских туристов оказались в опасности из-за землетрясения в Турции. Его почувствовали сразу на нескольких популярных курортах, в том числе в Мармарисе и Анталье. Подземные толчки начались посреди ночи. Люди в панике выбегали из домов. Некоторые даже выпрыгивали из окон, чтобы избежать давки.

Около 70 человек пострадали, один погиб. Но среди них нет наших сограждан, об этом заявили в ассоциации туроператоров России. Обошлось без сильных разрушений, но сейсмологи отмечают, что последствия могли быть куда страшнее.

«В Мармарисе, особенно в прибрежных зонах, землетрясение ощущается сильнее. Там есть старые здания. В них тряска интенсивнее. Хочу указать на еще одну ошибку. Я звонил друзьям в Мармарисе — все собрались на побережье. Это крайне неправильно. Если бы после этого землетрясения произошло цунами, прибрежные зоны пострадали бы. У нас нет полноценной системы раннего оповещения», — рассказал сейсмолог Шокрю Эрсой.

Сейсмическая активность в Турции усиливается с 2023 года. Тогда мощнейшее землетрясение на юге страны унесло жизни более 50 тысяч человек. Несколько городов обратились в руины. И эксперты прогнозируют, что подобный сценарий может повториться.

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«Это ошибка»: сейсмолог рассказал о действиях во время землетрясения

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