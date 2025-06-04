Встретили овациями: Боярский вернулся на сцену после падения во время репетиции

Артист исполнил роль Эраста Петровича в спектакле «В этом милом старом доме» в Петербурге.

Этим вечером в театре Ленсовета в Петербурге состоялся спектакль, который очень долго ждали сотни настоящих театралов и поклонники творчества одного актера, известного на всю страну.

Впервые после серьезной болезни и перелома ребра на сцену вышел Михаил Боярский. И для человека, который в свои 75 лет во время репетиции рухнул с трехметровой высоты, он выглядит очень хорошо. Даже несмотря на то, что его иногда подстраховывала жена, актер пел, танцевал и в финале сорвал овации.

В следующий раз Михаил Боярский может сыграть 8 июня в спектакле «Театральный роман». Об этом сообщила художественный руководитель театра Ленсовета и супруга актера Лариса Луппиан.