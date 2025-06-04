«Ростелеком» и корпорация «Галактика» заключили соглашение о сотрудничестве

Нижний Новгород дал возможность заглянуть в будущее нашей страны. Эксперты из трех десятков стран прилетели, чтобы обсудить и увидеть цифровые решения, которые разработаны в России. И тут нам есть чем похвастаться. Например, наши банковские приложения и цифровые решения уже много лет занимают лидирующие позиции в мире.

Технологии заметно упрощают и повседневную жизнь, особенно сейчас, когда наша страна проходит активную фазу импортозамещения. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

Гостей ЦИПРа в этом году прямо на пороге встречает отечественный беспилотный тягач, обвешанный камерами. Вместо лобового стекла — огромный LED-экран, на котором транслируется главное его преимущество — снижение стоимости перевозок на 30%.

Как олицетворение всей сути конференции: тянуть цифровизацию в общество, в бизнес на нашем российском автопилоте, выстраивая технологический суверенитет страны. Концентрация инновационных отечественных разработок здесь зашкаливает. Но, правда, потрогать можно далеко не все. А вот увидеть интерфейс программы — пожалуйста.

Даже авиакомпании уже внедряют отечественные навигаторы.

«Главное, чтобы летчик не утратил свой главный навык — правильно управлять воздушным судном. Здесь никакие компьютеры не помогут. Я шучу, конечно. Без сомнения, автоматизация сейчас — это то, что пришло на помощь, в том числе и пилотам», — говорит премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Операторы сотовой связи переходят на новые российские базовые станции LTE, 5G. А разработчики операционных систем для мобильных устройств начинают сотрудничать с автоконцернами.

Создавая решения, которые упрощают жизнь, в том числе и бизнесу, отечественные разработчики выходят на новые рынки, получают приоритеты при госзакупках.

«У нас в стране 80% решений, которые сейчас применяются предприятиями для управления финансами, — российские, и каждая вторая установленная программа для цифрового проектирования уже тоже наша», — подчеркивает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

А вот и одна из этих программ — интегрированная система управления предприятием «Галактика ERP», которая пришла на замену иностранной. Все бизнес-процессы — в единой системе: от планирования производства до выплат зарплат. Этим ПО уже пользуются гиганты промышленности. Теперь с разработчиком системы, корпорацией «Галактика», стратегическое соглашение о сотрудничестве заключил и «Ростелеком».

«Возможно использование продуктов в инфраструктуре «Ростелекома», и «Ростелеком», как интегратор, внедряет наши продукты на другие компании и различные технологические партнерства. Например, ЦОДы, совместные программно-аппаратные комплексы. Совместная экспертиза позволит нам выйти на новый уровень», — заявил генеральный директор корпорации «Галактика» Алексей Телков.

У «Галактики» больше 6500 внедренных проектов, у «Ростелекома» в общей сложности — более 200 дочерних компаний, в том числе и оператор связи. Все они требуют постоянной адаптации, автоматизации, усовершенствования, защиты данных.

«Только что мы подписали очередное соглашение. Мы сегодня видим, что со стороны государства и российских бизнес-компаний есть запрос на предоставление комплексных услуг из одних рук», — отметил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

«Мы, как активный цифровизатор, который активно работает с различными предприятиями B2B сегмента, B2G сегмента, рассматриваем оба эти решения как потенциальное совместное партнерство по внедрению и развитию этих решений в интересах наших клиентов и заказчиков», — подчеркнул старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Дарий Халитов.

Такие альянсы компаний позволяют внедрять передовые ИТ-решения. И ускорить полное импортозамещение.

«Сегодня звучал срок, в том числе 2027 год, например, как РЖД, как флагман транспортной инфраструктуры, они полностью уйдут от импортного продукта. Ну и другие межотраслевые сегменты также будут за этим поспевать», — первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров.

ЦИПР в этом году показывает, какой рывок сделали наши айтишники и разработчики за пару лет. И как их решения применяют крупные корпорации, автоматизируя процессы и создавая новые сервисы для государства, бизнеса и людей.