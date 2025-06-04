«Четырежды мама»: звезда «Дома-2» Ольга Солнце удивила личной жизнью

Знаменитость ответственно подходит к своему статусу.

Радостной новостью с поклонниками поделилась выпускница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Солнце. Знаменитость рассказала, что в очередной раз стала мамой, правда, крестной. Об этом она заявила в интервью «Радио 1».

«Я стала четырежды мамой. Я крестная. Последние мои крестины случились в Петербурге месяц назад. Не всегда соглашаюсь на это. Но когда реально чувствую связь, — да», — пояснила Ольга.

Такой статус Солнце получила, став крестной сына другой участницы реалити Анастасии Дашко. Перед этим звезда ознакомилась с лекцией батюшки. Сейчас она считает себя хорошим наставником для крестников.

«Поняла, что функционал крестного родителя заключается в том, чтобы научить крестника тому, что такое добро и что такое зло. Надо взять ответственность на себя за его духовный путь. В этом плане, мне кажется, я подходящий вариант», — добавила она.

Своих детей у Ольги Солнце нет. Собеседница отметила, что у нее несколько высших образований, но занимается она любимым делом — музыкой. Этот факт сильно удивил ее близких.

Ранее, писал 5-tv.ru, экс-участник «Дома-2» раскрыл, сколько платили героям.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ