Диетолог назвала главное правило хранения клубники

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 38 0

Диетолог Никитина: клубнику нельзя мыть заранее

Как правильно хранить клубнику

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ягода может быстро испортится, если не соблюсти эти условия.

Мыть клубнику нужно только перед употреблением в пищу, заранее этого делать не стоит. О правилах хранения популярной сезонной ягоды порталу URA.RU рассказала диетолог и нутрициолог Лариса Никитина.

Эксперт отметила, что держать клубнику лучше в плоском контейнере, который предварительно стоит застелить бумажным полотенцем, при температуре от двух до четырех градусов тепла. Важно перебирать ягоду каждый день, не допуская появления заплесневелой — иначе вся может погибнуть. И конечно, лежать в холодильнике клубника не должна дольше пяти дней. Эксперт уточняет, что лакомство можно заморозить или сделать из него домашний сорбет, если понимаете, что не успеете съесть все в отведенный срок.

Самое главное — никогда не мыть клубнику заранее, подчеркивает Никитина. Также не стоит замачивать ягоду. Мыть ее нужно исключительно проточной водой, а после мытья сразу удалить плодоножки.

Ранее 5-tv.ru перечислял внешние признаки вкусных и безопасных для здоровья ягод.

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Диетолог назвала главное правило хранения клубники

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