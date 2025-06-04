В столице проведут бесплатные кардиотренировки в рамках проекта «Лето в Москве»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 121 0

В столице проведут бесплатные кардиотренировки в рамках проекта «Лето в Москве»

В столице проведут бесплатные кардиотренировки в рамках проекта «Лето в Москве»

Фото: © РИА Новости/Виктор Клюшкин

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Москвичам предложат поиграть в волейбол и баскетбол, а также потанцевать.

В столице проведут бесплатные кардиотренировки в рамках проекта «Лето в Москве». Об этом сообщил портал mos.ru.

Активности будут направлены на укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшение работы сердца и легких. Они должны пройти в ближайшие выходные, 7 и 8 июня, по трем направлениям: баскетболу, волейболу и танцам.

Во время занятий по волейболу желающих научат подавать, блокировать мяч и делать верхние и нижние подачи. Организаторы также обещают проведение товарищеских матчей.

На тренировках по баскетболу гостей научат правильно вести и бросать мяч. А на мастер-классах по танцам участники попробуют себя в разных стилях: хип-хопе, самбе, бачате и джаз-фанке.

Занятия пройдут более чем на 50 площадках московского проекта «Спортивные выходные», среди которых ВДНХ, Центральный рынок на Трубной, парки города. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 100 районах Москвы в этом году пройдут экскурсии «Моего района». Участие в них будет бесплатным.

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