Мединский указал на призывы РФ к выработке условий мира на переговорах в Турции

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 32 0

Об этом заявил помощник российского президента Владимир Мединский.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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На переговорах в Стамбуле Россия призывала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский во время совещания российского правительства с участием главы государства Владимира Путина.

На этих переговорах Киев подтвердил свои позиции — начать с 30-дневного прекращения огня и использовать его для подготовки саммита, говорит Мединский.

«Мы призвали сосредоточиться на выработке условия мира, а не очередного временного перемирия и передали вашу (Владимира Путина. — Прим. ред.) позицию, что встреча на уровне глав государств возможна, однако необходима ее содержательная проработка с выходом на результаты», — сказал помощник российского лидера.

Он добавил, что главы государств не занимаются детализацией соглашений, а утверждают их, принимая итоговые решения по подготовленным и согласованным заранее проектам.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной подошел к концу 2 июня. Стороны встретились в Стамбуле и разговаривали больше часа. Примечательно, что диалог велся на русском языке.

В ходе встречи делегации договорились об обмене пленными, о самом масштабном обмене пленными с начала специальной военной операции (СВО), в который войдет не менее 1000 человек с каждой стороны.

Кроме того, для сбора тел погибших с поля боя Россия предложила Украине двух- или трехдневное перемирие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина и ее союзники пытались сорвать переговоры в Стамбуле. Еще одна цель Киева — торпедировать наметившийся мирный процесс. Украине нужно время, чтобы изучить положения российского меморандума по урегулированию конфликта, сообщила Захарова. Она добавила, что российская сторона предметно рассмотрит документ, предоставленный Украиной.

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