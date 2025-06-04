Захарова: Украина и ее союзники пытались сорвать переговоры в Стамбуле

Украина и ее союзники приложили немало усилий, чтобы сорвать новый раунд переговоров в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киев и его европейские спонсоры, западные спонсоры приложили немало усилий, чтобы сорвать очередной раунд переговоров в Стамбуле», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что террористическая активность киевского режима — не что иное, как попытка обнулить наметившийся в Стамбуле мирный прогресс.

Что касается нового раунда переговоров РФ и Украины — Киеву нужно время, чтобы изучить положения российского меморандума по урегулированию конфликта, сообщила Захарова. Она добавила, что российская сторона предметно рассмотрит документ, предоставленный Украиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова сделала заявление о составе делегации РФ для переговоров с Украиной. Он остался прежним. Россию представляли помощник Президента РФ Владимир Мединский, заместитель Министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России (ВС РФ) Игорь Костюков, а также заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин.