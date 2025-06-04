Минцифры доложило президенту о работе над национальным мессенджером

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Глава государства также распорядился сосредоточиться на поддержке интернет соединения с целью обеспечения стабильной работы сервиса.

Путин: государственные и финансовые услуги переведут на национальный мессенджер

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Государственные и финансовые услуги будут переведены на платформу российского национального мессенджера. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

Он также указал на необходимость сосредоточиться на поддержке интернет-соединения. Приоритетная задача — обеспечить стабильную работу сервиса.

«Целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого — услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения, — тогда их нужно переводить на эту платформу», — сказал Путин.

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что в основе российского мессенджера лежит современная «архитектура». Он оснащен технологиями машинного обучения, благодаря чему способен обеспечивать высокое качество голосовой связи.

В российский мессенджер будет легко интегрировать внешние сервисы — как коммерческие, так и государственные. Взаимодействие банков с клиентами и подключение госуслуг станут абсолютно безопасными, включая этап предъявления цифровых документов.

«Наши граждане, например, могут использовать мессенджер для предъявления цифровых документов, которые могут заменить бумажный паспорт в простых бытовых ситуациях», — рассказал Шадаев.

Он объяснил, что «бытовые ситуации» — это подтверждение возраста, заселение в гостиницу, покупка алкоголя и табака, проход в музеи по студенческому билету. Шадаев подчеркнул, что цифровые документы — это не аналог бумажному паспорту, а способ упростить жизнь для тех, кто предпочитает мобильные технологии.

В ближайшее время в российском мессенджере появится функция цифровой подписи документов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России создадут национальный многофункциональный сервис.

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