Папа римский Лев XIV заявил Путину о поддержке диалога с РПЦ

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 33 0

Российский лидер пожелал понтифику успехов в духовном служении.

Папа римский Лев XIV в ходе разговора с Путиным высказался за диалог с РПЦ

Фото: Reuters/Yara Nardi

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Президент России Владимир Путин по просьбе патриарха Кирилла провел телефонный разговор с новым главой Ватикана — папой Львом XIV. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По информации официального сайта, российский лидер передал понтифику пожелания успехов в духовном служении. В ответ Лев XIV выступил за продолжение открытого и честного диалога между Русской православной и Римско-католической церквями, назвав их «сестринскими».

Кроме слов поддержки, разговор затронул серьезные темы. Обе стороны подтвердили готовность развивать культурное и гуманитарное сотрудничество. Особое внимание они уделили защите христиан и их святынь — как в мире в целом, так и на особенно уязвимом Ближнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лев XIV недавно официально вступил в сан. Он получил символы власти — папский перстень и паллий. Эти древние реликвии стали частью торжественной церемонии инаугурации, в которой участвовали десятки тысяч верующих, более 150 иностранных делегаций, а также представители королевских домов и мировых религий.

Папа римский уже успел провести первую мессу, завершив ее проповедью, молитвой «Царице небесной» и апостольским благословением.

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