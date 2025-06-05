В редакции URА.RU проходят обыски

В редакции информационного агентства URA.RU проходят обыски. О ситуации рассказало само СМИ.

«Сотрудники… (СУ СК РФ. — Прим. ред.) остановили работу головного офиса агентства и заблокировали работу редакции. Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области», — сообщает издание.

Кроме того, известно, что в то же время проводится обыск в квартирах некоторых журналистов редакции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в издательстве «Эксмо» прошли обыски по делу о ЛГБТ*-пропаганде. Источник сообщал, что произошло изъятие материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books. Сотрудники правоохранительных органов предъявили постановление на изъятие ряда книг в связи с возбуждением уголовного дела.

Ранее стало известно, что директора по дистрибуции компании Анатолий Норовяткин и еще около десяти человек задержали в Москве. Сотрудники «Эксмо» проходят по уголовному делу об экстремизме. Задержание прошло в рамках обыска и изъятия материалов, связанных с выпущенными Popcorn Books книгами.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским, запрещено в РФ.