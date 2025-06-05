Умер дирижер и создатель Московского хорового театра Борис Певзнер

Умер заслуженный деятель искусств России, дирижер и создатель Московского хорового театра Борис Певзнер. Об этом сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

По данным СМИ, сердце музыканта остановилось в городе Любеке, в Германии, где он проходил лечение.

«У него была операция на почке, в ближайшие дни он должен был вернуться в Россию, билеты были куплены. Но, похоже, организм не выдержал, был истощен оперативными вмешательствами», — уточнил инсайдер.

По словам информатора, дата похорон еще не известна, так как нужно оформить все документы и привести останки Певзнера на родину. Сын музыканта в настоящий момент оформляет визу, чтобы вылететь в Германию. Там тело артиста кремируют, но похоронят его в России.

Борис Певзнер родился 24 августа 1940 года. Окончил Новосибирскую государственную консерваторию как хормейстер и оперно-симфонический дирижер, а затем и аспирантуру в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных.

Он создал первый в Сибири академический Новосибирский камерный хор, которым руководил 15 лет. В 1991 году основал Московский хоровой театр.

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